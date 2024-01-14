أعلن النادي الأهلي رسميا ضم لاعب فريق مودرن فيوتشر عمر كمال عبدالواحد، وقال أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم إنه تم التعاقد مع الظهير الأيمن لمنتخب مصر الذي يتواجد حاليا ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لمدة 3 مواسم ونصف مع إمكانية إضافة موسم آخر في مقابل إعارة الثلاثي الشاب محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا لمدة موسمين ونصف.



وكشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر أنه بموجب الاتفاق يحق للأهلي قطع إعارة الثنائي زعلوك وكباكا بعد موسم ونصف الموسم مع تعويض فيوتشر بالبديل.



وفي السياق ذاته، عاد التونسي محمد كريستو محترف النادي الأهلي للمشاركة بشكل جزئي في التدريبات الجماعية، فيما يستكمل المغربي رضا سليم البرنامج التأهيلي المقرر له لحين عرض الفحوصات الطبية الجديدة على الطبيب النمساوي الذي أجرى له جراحة لعلاج كسر الترقوة.