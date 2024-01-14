يلتقي اليوم على صالة يوسف الشاهين الغانم بنادي كاظمة في الـ 10:30 صباحا فريق الحرس الوطني مع فريق وزارة الكهرباء والماء على كأس السوبر للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية حيث يخوض الحرس اللقاء كونه بطل النسخة الأخيرة للدوري، والكهرباء بطل الكأس، وتعد المباراة افتتاحية للموسم الجديد الذي سينطلق الأسبوع المقبل بمشاركة 5 مؤسسات حكومية، ويتطلع الحرس الوطني إلى الإعلان عن نفسه مبكرا في تحقيق اللقب لتكون رسالة للجميع بأن الفريق قادم للمنافسة على الألقاب، خاصة أنه يمتلك عناصر متميزة تستطيع الحفاظ على اللقب وتحقيق لقب السوبر أيضا.



من جانبه، أكد حامد الهزيم نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع - رئيس اللجنة العليا لدوري الوزارات أن اللجنة الفنية لكرة السلة انتهت من كافة الترتيبات الخاصة بمباراة كأس السوبر التي ستقام اليوم من خلال اختيار طاقم التحكيم المناسب وكذلك مراسم تتويج البطل واستقبال كبار الضيوف.



وأشار الهزيم إلى أن اللجنة الفنية استعدت لانطلاق النسخة الجديدة من الدوري من خلال إجراء القرعة وتحديد أوقات المباريات بالإضافة إلى اعتماد اللائحة الخاصة بالدوري والكأس في النسخة الجديدة التي يشارك فيها 5 مؤسسات حكومية هي وزارة الداخلية والحرس الوطني والكهرباء والماء ومؤسسة الموانئ الكويتية ووزارة التربية، وسيقام الدوري بنظام مجموعة واحدة من دورين يحصل على اللقب المتصدر لجدول الترتيب بأعلى عدد من النقاط.