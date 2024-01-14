القاهرة - هالة عمران



أعلنت وزارة التعليم العالي عن خطة العمل خلال عام 2024، لاستكمال تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك بما يتماشى مع الإنجازات التي حققتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية.



تستهدف خطة وزارة التعليم العالي استكمال منظومة التعليم التكنولوجي كأحد المسارات الجديدة في منظومة التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف الدولة إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتضاف إلى العشر جامعات الحالية، لتصبح هناك جامعة تكنولوجية بكل محافظة على مستوى الجمهورية، نظرا لما توفره الجامعات التكنولوجية من نظام تعليمي يخرج كوادر تحتاج اليها قطاعات التنمية المختلفة في كل محافظات الجمهورية.



كما سيتم استكمال منظومة الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، في ضوء الخطة الطموحة لإنشاء جامعة أهلية منبثقة عن كل جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم برامج وتخصصات دراسية جديدة يحتاج اليها سوق العمل، بالإضافة إلى التخصصات البينية، لمواكبة التوجه العالمي المعاصر في هذا الاتجاه.



وكان د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حظي باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية خلال السنوات الـ 10 الماضية، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة، ليصبح عددها 94 جامعة بدلا من 48 جامعة عام 2014، كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت في الجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.