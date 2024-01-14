تضاعف ملكيات الحكومة مرتين في ٥ سنوات من 3.43 مليارات دينار في 2017 إلى 6 مليارات

1.8 مليار دينار ملكية «هيئة الاستثمار» في «بيتك»..و 348.8 مليون دينار في «زين» و60.9 مليون في «وربة»

2.32 مليار دينار ملكية «هيئة الاستثمار» في 8 شركات.. تعادل 38.6% من إجمالي ملكيات الحكومة

2.26 مليار دينار مساهمة «التأمينات» في 28 شركة مدرجة.. أكبرها في «بيتك» بـ 985 مليون دينار



المحلل المالي



كشفت بيانات أعدتها «الأنباء» عن أن قيمة ملكيات الجهات الحكومية الكويتية في 33 شركة مدرجة في بورصة الكويت كما في نهاية عام 2023 بلغت نحو 6.01 مليارات دينار، أي ما يعادل 14.8% من القيمة الرأسمالية السوقية لجميع الشركات المدرجة في البورصة والتي بلغت 40.63 مليار دينار وما يعادل 21.4% من القيمة الرأسمالية السوقية للشركات الـ 33 والتي بدورها بلغت 28.1 مليار دينار.



وأظهرت البيانات انه مع ارتفاع أسعار الأسهم في عامي 2021 و2022 يتبين ان قيمة ملكيات الجهات الحكومية الكويتية المعلنة في الشركات المدرجة قد ارتفعت في عام 2021 بنحو 1.4 مليار دينار وبنسبة ارتفاع سنوي نسبته 28% نفسها بعد ان كانت سجلت نهاية 2020 نحو 4.9 مليارات دينار، وأيضا ارتفعت في 2022 بنحو 625 مليون دينار أي ما يعادل ارتفاعا نسبته 10% لتسجل 6.92 مليارات دينار نهاية 2022.



أما في عام 2023 فمن الملاحظ انخفاض قيمة ملكيات الجهات الحكومية في الـ 33 شركة المدرجة ببورصة الكويت بنحو 900 مليون دينار أي ما يعادل انخفاضا نسبته 13%، أما خلال فترة السنوات الـ5 الماضية فقد تضاعفت مرتين قيمة ملكيات الجهات الحكومية من 3.43 مليارات دينار نهاية عام 2017 إلى 6 مليارات دينار كما في نهاية عام 2023.



وبالتزامن مع الارتفاعات القياسية التي حققتها بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي 2024 فقد ارتفعت قيمة ملكيات الجهات الحكومية الكويتية في 33 شركة مدرجة في بورصة الكويت بنحو 308 ملايين دينار لتسجل كما في 10 يناير 2024 نحو 6.32 مليارات دينار.



وتوضح البيانات ان الهيئة العامة للاستثمار تتصدر الجهات الحكومية من حيث ملكيتها المعلنة في 8 شركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث بلغت القيمة السوقية لملكياتها والتي تبلغ 5% وما فوق من رأسمال الشركات المدرجة في بورصة الكويت نحو 2.32 مليار دينار أي ما يعادل 38.6% من إجمالي مساهمات الهيئات الحكومية كما في ديسمبر 2023 وقد انخفضت بنحو 379 مليون دينار عن نهاية 2022 بينما ارتفعت بـ 52 مليون دينار خلال عام 2022.



أما في السنوات الـ 5 الماضية فقد ارتفعت قيمة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار بنحو 658 مليون دينار، وتعتبر ملكية هيئة الاستثمار في بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر ملكية للهيئة حيث تتمثل بنسبة ملكية 16.8% من رأسمال «بيتك» بقيمة 1.8 مليار دينار أي ما يعادل 77.5% من ملكياتها المعلنة في بورصة الكويت ولدى الهيئة العامة للاستثمار ملكيات اقل من 5% في اسهم قيادية مدرجة غير معلنة، أما استثمار الهيئة العامة للاستثمار في شركة زين فقد بلغت قيمته 349 مليون دينار كما في نهاية عام 2023 أي ما يعادل 15% من إجمالي قيمة ملكياتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت بالإضافة إلى استثماراتها في بنك وربة والكويتية للاستثمار التي بلغت قيمتهما نحو 61 مليون دينار و43.4 مليون دينار على التوالي.



وتاريخيا بلغت قيمة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في نهاية عام 2018 نحو 1.6 مليار دينار، وارتفعت في 2019 إلى 2.27 مليار دينار، وفي 2020 ارتفعت إلى نحو 2.14 مليار دينار، ثم في نهاية عام 2021 قفزت إلى 2.64 مليار دينار، ثم في عام 2022 ارتفعت إلى نحو 2.7 مليار دينار لتنخفض بنهاية عام 2023 إلى 2.3 مليار دينار.



ملكيات التأمينات



أما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد أتت في المركز الثاني من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت باستثمارات ومساهمات في نحو 28 شركة لتبلغ قيمتها 2.26 مليار دينار، أي ما يعادل 37.6% من إجمالي مساهمات الهيئات الحكومية وقد ارتفعت قيمة مساهماتها بنحو 278 مليون دينار في عام 2022 لتبلغ 2.56 مليار دينار، بينما انخفضت بنحو 201 مليون دينار في عام 2023 لتصل إلى 2.26 مليار دينار.



ويعتبر أكبر مساهمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بورصة الكويت في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة 985 مليون دينار بعد تحويل ملكيتها في البنك الأهلي المتحد- البحرين 18.69% من رأسمال البنك إلى «بيتك» والتي تبلغ حاليا 9.19% من رأس المال الجديد لبيتك بعد الدمج، يليها بنك الكويت الوطني بملكية قيمتها 397 مليون دينار (5.6% من رأسمال البنك) وشركة أجيليتي بنسبة ملكية 16.95% ما يعادل 231 مليون دينار ومن ثم مجموعة زين بملكية قيمتها 121 مليون دينار أي ما يعادل ملكية 5.5% في رأسمال الشركة.



وتأتي الهيئة العامة لشؤون القصر في المرتبة الثالثة باستثمارات قيمتها 785 مليون دينار وهي عبارة عن ملكية 7.32% في رأسمال بيت التمويل الكويتي «بيتك».



أما رابع أكبر مستثمر في البورصة من الجهات الحكومية فهي الأمانة العامة للأوقاف بملكيات بلغت قيمتها 546 مليون دينار وهي عبارة عن استثمار في بيت التمويل الكويتي بنسبة 5.09% من رأسماله، وبالتالي يكون إجمالي استثمارات الجهات الحكومية في بيتك قد بلغ 4.11 مليارات دينار أي ما يعادل 68.4% من إجمالي قيمة مساهماتها في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، أما مجموعة زين فبلغ حجم مساهمة الجهات الحكومية فيها نحو 469.5 مليون دينار بينما بلغت قيمة المساهمات 397 مليون دينار في البنك الوطني و231 مليون دينار في شركة أجيليتي.



فيما تبلغ ملكية الخطوط الجوية الكويتية في البورصة نحو 23 مليون دينار، وأخيرا مؤسسة البترول الكويتية نحو 27 مليون دينار.



أرقام ذات دلالة



6.01 مليارات دينار ملكيات الهيئات الحكومية في بورصة الكويت بنهاية ٢٠٢٣.



2.3 مليار دينار ملكيات الهيئة العامة للاستثمار.



2.٢٥ مليار دينار إجمالي ملكيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



1.8 مليار دينار قيمة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في «بيتك» بنهاية 2023.



348.8 مليون دينار مساهمة «هيئة الاستثمار» في «زين».



985 مليون دينار قيمة مساهمة «التأمينات الاجتماعية» في «بيتك».



397 مليون دينار مساهمة التأمينات في «الوطني».