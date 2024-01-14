

حقق سباح منتخبنا الوطني حمد الغيث أمس الميدالية البرونزية في سباق 400 متر حرة (فئة 13-14 سنة) في رابع أيام منافسات البطولة العربية للرياضات المائية الثانية للأعمار السنية في العاصمة القطرية (الدوحة) ليرفع المنتخب رصيده بذلك إلى 10 ميداليات.



وأعرب رئيس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للألعاب المائية فيصل أبو الحسن في تصريح عن سعادته بتحقيق أبطال السباحة لميداليات متنوعة ورفع اسم الكويت عاليا في البطولة العربية.



وأشاد أبوالحسن باللاعبين والجهود التي يبذلها الجهاز الفني في إبراز المواهب الكويتية في رياضة السباحة وانعكاس ذلك على المستوى الفني العالي الذي ظهر في هذه البطولة وصعود اللاعبين إلى منصات التتويج.



وكان السباح حمد الغيث فاز أول من أمس بفضية سباق 200 متر ظهر (فئة 13-14 سنة)، كما فاز محمد زبيد بفضية سباق 50 متر حرة (فئة 15-16 سنة).



وفاز المنتخب الخميس الماضي بـ 3 ميداليات هي ذهبية وفضيتان في ثاني أيام منافسات البطولة، حيث اقتنص محمد زبيد ذهبية سباق 50 مترا (ظهر) ضمن منافسات الفئة العمرية (15-16 سنة) وفضية سباق 100 متر (حرة) للفئة نفسها.