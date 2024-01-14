



يتجدد الصراع مرة أخرى بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة عندما يلتقيان في مباراة «الكلاسيكو» بنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم على ستاد «الأول بارك» بالسعودية.



وتستضيف المملكة بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة في التاريخ بعد أعوام 2020 و2022 و2023.



وستكون هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان بالمباراة النهائية للبطولة، حيث التقيا العام الماضي وفاز برشلونة 3-1 وتوج باللقب.



وحجز الريال موقعه في المباراة النهائية بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد 5-3 عقب وقت إضافي في الدور نصف النهائي، فيما تأهل برشلونة بفوزه على أوساسونا 2-0 في الدور ذاته.



والتقى الفريقان في 255 مباراة رسمية حتى الآن، وكانت الكلمة العليا للريال الذي حقق الفوز في 104 مباريات، فيما حقق برشلونة 100 انتصار، وتعادلا في 51 مباراة. وفي آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين فاز الريال في 8 مباريات، فيما فاز برشلونة بـ 4.



وكان الفوز الذي حققه برشلونة 3-1 على الريال في نهائي نسخة الموسم الماضي هو الأول له على الفريق في كأس السوبر بعد 4 هزائم متتالية في الفترة ما بين 2012 و2022.



ويدخل الريال المباراة بثقة كبيرة، خاصة أن الفريق تفادى الخسارة في آخر 20 مباراة رسمية، وكانت آخر خسارة تلقاها الفريق يوم 24 سبتمبر الماضي عندما خسر 1-3 أمام أتلتيكو مدريد.



وخلال الـ 20 مباراة التي تفادى فيها الريال الهزيمة تمكن الفريق من الفوز على برشلونة في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت في أكتوبر الماضي، وذلك عندما سجل جود بيلينغهام هدفين، أحدهما هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. واستطاع الريال أن يحقق الفوز في آخر 6 مباريات في جميع المسابقة، وتمكن الفريق من تسجيل 3 أهداف على الأقل في 4 مباريات.



ولم يخسر الريال إلا في مباراة واحدة في جميع المسابقات هذا الموسم، وفشل في التسجيل في مباراة واحدة في آخر 27 مباراة.



وتحوم الشكوك حول مشاركة داني كارفاخال في المباراة، حيث تدرب منفردا بسبب إصابة عضلية، وسيخضع اللاعب لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لمعرفة مدى جاهزيته للقاء.



وأنهى برشلونة فترة انتظار 5 سنوات للتتويج بلقب كأس السوبر بعدما توج به الموسم الماضي، وستكون الفرصة متاحه أمامه للفوز بالكأس للعام الثاني على التوالي وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب حيث حصده 14 مرة بفارق لقبين أمام الريال. ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة، خاصة أن الفريق حقق أربعة انتصارات متتالية للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، ويسعى الفريق للبناء على هذا. وفي المباريات الأربع الأخيرة سجل الفريق عشرة أهداف لكنه تلقى خمسة أهداف.



الدوري الإسباني



ومع انشغال ريال مدريد في «كأس السوبر»، يلتقي يحل جيرونا ـ شريك الصدارة ـ ضيفا على ألميريا في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني، فيما يلتقي فالنسيا مع قادش. الى ذلك، تغلب لاس بالماس على فياريال ٣ـ٠.