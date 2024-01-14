

كشفت الفنانة ريم البارودي عن ابتعادها عن أشخاص كثيرين كانت تظنهم أصدقاء، وقالت: «خسرت ناس كتير قوي خلال سنة بعد وفاة والدي، وكنت أتمنى أخسرهم من زمان، مش زعلانة إني خسرتهم لأنهم كانوا لمة كذابة ومستفيدة مني إلى أبعد الحدود وقت أزماتي».



وأضافت ريم، بحسب مجلة «لها»: «طول ما الواحد عايش بتحصل لي حاجات في الحياة والسن بيفرق وبيعلم، أنا حسيت إني نضفت وبقيت أحسن بكتير لأن اللمة الكتير اللي كانت حواليا كدابة وملهاش لازمة خالص، وناس مدعية الجدعنة والشهامة والاحترام».



إلى ذلك، عرضت أخيرا لريم البارودي حكاية «بنات السباعي» ضمن مسلسل «حد فاصل»، وشارك في العمل كل من: هناء الشوربجي، محمد التاجي، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي، وهو من تأليف محمود إبراهيم، إخراج تامر حمزة، وتدور أحداث الحكاية في إطار اجتماعي حول «ياسمين» الشقيقة الكبرى والتي دائما تقف بجانب أشقائها، وتتطور الأحداث في هذا السياق.



وعن المسلسل، قالت البارودي: «مكنش هاممني إني بطلة أو اسم أول مشغلنيش، أنا بفكر في العمل، ولكن شخصية ياسمين استفزتني جدا، والقصة مكتوبة بشكل حلو والشخصية موجودة في المجتمع».