أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ان فريق عمل الموارد البشرية وتقنية المعومات المختص بتحويل خدمات وزارة الداخلية إلى رقمية استحق التكريم عن جدارة واستحقاق لما حققه من إنجازات متتالية وجهود متواصلة في تطوير المنظومة التكنولوجية الأمنية وتقديم كل الخدمات الأمنية «أونلاين»، مؤكدا ان خدمة أهل الكويت شرف لنا جميعا، وهذا واجب أصيل على الجميع، مشددا على التسهيل والتيسير على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر في جميع قطاعات وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال استقبال وتكريم لفريق عمل الموارد البشرية وتقنية المعومات المختص بتحويل الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات وزارة الداخلية الخدمية إلى خدمات رقمية على مراحل عديدة.

حضر التكريم وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف ورئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات الشيخ مبارك السالم.