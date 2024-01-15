

القاهرة - محمد سامي



تستأنف اليوم منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية بأولى مباريات الجولة الثانية من المسابقة، حيث يلتقي الجونة مع مضيفه المقاولون العرب ضمن المجموعة الرابعة، ويتصدر الجونة الترتيب بـ 3 نقاط حصدها بالفوز على البنك الأهلي في الجولة الأولى فيما يأتي المقاولون ثالثا بلا نقاط لهزيمته من المصري البورسعيدي.



وفي السادسة مساء، يستضيف الاتحاد السكندري (الثاني ترتيبا) فريق بلدية المحلة متصدر المجموعة الأولى التي تضم أيضا فريقي سموحة ومودرن فيوتشر اللذين يلتقيان غدا.



في إطار آخر، كشف مصدر مسؤول في نادي الزمالك أن النادي تلقى خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضرورة دفع 15 مليون جنيه لصالح الاتحاد عطفا على الاتفاق السابق مع مجلس إدارة الأبيض السابق بجدولة مديونية النادي لدى الاتحاد بدفع 15 مليون في كل فترة انتقالات وحتى تمام السداد.



وأكد المصدر التزام الزمالك بدفع الأقساط الماضية وأنه جار تجهيز القسط الجديد تمهيدا لإيداعه في خزائن الاتحاد.



وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك قد صرح بأنه تم الانتهاء تماما من 12 قضية لـ 8 أطراف من أصل 14 قضية تسببت في إيقاف القيد، ويتبقى طرفان يتم التفاوض معهما لإنهاء الأزمة بشكل نهائي هما ناديا سبورتنج لشبونة البرتغالي وكاراكاس الفنزويلي، وكتب سالم عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: «السادة جماهير الزمالك قولا واحدا، فك القيد قبل نهاية يناير بإذن الله».