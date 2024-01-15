

أعرب المهاجم المخضرم الأوروغوياني لويس سواريز صديق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته للانضمام مجددا إلى زميله السابق في برشلونة الإسباني، وذلك عندما سيدافع عن ألوان فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم.



وانضم سواريز (36 عاما) إلى نادي فلوريدا قادما من غريميو البرازيلي، ليلعب مجددا إلى جانب ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، بالإضافة إلى زميليه السابقين في كاتالونيا جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.



وقال سواريز خلال المؤتمر الصحافي لتقديمه الرسمي أمام وسائل الإعلام السبت: «حقيقة لقائنا مرة أخرى مع ميسي وألبا وبوسكيتش تروي الكثير عن صداقتنا، ومدى معرفة بعضنا البعض على أرض الملعب، نريد الاستمتاع والفوز، هذا جزء من حمضنا النووي»، مضيفا: كرة القدم تدور حول التحديات، يقدم لي إنتر ميامي التحدي المتمثل في محاولة الفوز بلقب الدوري الأميركي، وهو شيء لم يحققه النادي مطلقا. علما أن الفريق الأميركي فشل في بلوغ الأدوار الإقصائية الموسم الماضي. ويستأنف الدوري الأميركي في 21 فبراير المقبل.



ولم يستبعد سواريز أيضا إمكانية مشاركته في النسخة المقبلة من مسابقة كوبا أميركا (20 يونيو إلى 14 يوليو) التي ستقام في الولايات المتحدة، مع منتخب بلاده بعدما استدعاه مجددا المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا إلى التشكيلة في نوفمبر الماضي.



رأى أفضل هداف في تاريخ «السيليستي» (68 هدفا في 138 مباراة دولية) «القدوم للعب في الولايات المتحدة حيث ستقام البطولة يعد ميزة إضافية، لكن كل شيء سيعتمد على أدائي داخل أرض الملعب».