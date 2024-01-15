عاطف رمضان



أفادت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» بأن وكيلة قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بالتكليـــــف في وزارة الأشغال العامة م.إيمان العمر قامت بطرح وترسية وتوقيع عقد للقيام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية والتجهيزية لجميع أنظمة وأجهزة ومعدات مباني ومرافق وخدمات المركز الحكومي في صبحان.



وأضافت المصادر انه تم البدء بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة لرفع كفاءة أنظمة شفط أبخرة الغازات الناتجة عن عمليات الفحص في المختبرات، وصيانة المبنى ومعالجة أوجه القصور في مستوى جودة المرافق التابعة للمركز واستدامتها والمحافظة عليها حرصا على ممتلكات الدولة. وأشارت المصادر إلى ان العقد يتضمن تدريب موظفي المركز الحكومي على تشغيل المبنى وتأهيل عدد منهم للحصول على شهادة PMP (Project Management Professional). من جهة أخرى، اعتمد قطاع المركز الحكومي للفحوصات نظام الميكنة وأوقف العمل بتصدير جميع المراسلات ورقيا والعمل بنظام السجل الداخلي الإلكتروني بشكل كامل اعتبارا من تاريخ 10 الجاري.





