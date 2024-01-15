عبدالله الراكان



أكد رئيس اتحاد طلبة الكويت فرع الولايات المتحدة خالد الدوخي أن أهم انجازات الاتحاد تتمثل في زيادة عدد الجامعات بتخصص الأمن السيبراني حيث زاد بواقع 63 جامعة، لافتا إلى اتاحة تخصصات الماجستير لطلبة الأمن السيبراني، وتخصص الهندسة البيئية في جامعتي توسان و«asu».



وقال الدوخي في تصريح لـ «الأنباء» على هامش حفل العشاء الذي نظمه الاتحاد بصالة الميلم في منطقة العديلية بمناسبة افتتاح العام النقابي بحضور طلبة اميركا وعدد من الشخصيات العامة ان عدد طلبتنا في الولايات المتحدة 6000 طالب وطالبة، مشيرا الى ان الاتحاد على استعداد لخدمة اي كويتي في أميركا، مؤكدا ان الهدف من الحفل هو التعارف بين الطلبة والشخصيات العامة بالاضافة الى تعريف الطلبة والشركات والشخصيات العامة في الكويت بالاتحاد والتوعية بدوره في خدمة طلبتنا.



واشار الى مشاريع الاتحاد المستقبلية ومنها تنظيم رحلة خيرية وملتقى للطلبة والطالبات في الولايات المتحدة الأميركية «ملتقى العيد الوطني» ولقاء تنويري، مؤكدا أن الاتحاد هو خط الدفاع الأول للطلبة والطالبات ليس فقط في الجانب التعليمي بل في كل ما يتعلق بالأمور الطلابية.