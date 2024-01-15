شريف حمدي



أسفرت المراجعة السنوية لتقسيم سوق الأسهم لعام 2024، التي أجرتها بورصة الكويت أمس وفقا لأحكام قواعد البورصة، عن زيادة عدد شركات السوق الأول إلى 33 شركة، وذلك بعد ترقية 3 شركات جديدة من السوق الرئيسي إلى السوق الأول بعد استيفائها متطلبات الترقية، وخروج شركة واحدة من مؤشر السوق الأول.



وكشفت مراجعة البورصة عن الشركات التي تمت ترقيتها إلى السوق الأول، اعتبارا من الأحد 11 فبراير المقبل، وهي البنك الأهلي الكويتي وشركة الصالحية العقارية وشركة الاتصالات الكويتية stc، كما قررت البورصة في مراجعتها السنوية انتقال شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه من السوق الأول إلى السوق الرئيسي، وذلك لعدم توفيق أوضاعها والإيفاء بمعايير السوق الأول عليها.



وقالت البورصة إن هناك 3 شركات أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، وقد منحت فترة سنة لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول، وهي الشركة الكويتية للاستثمار، ومجموعة الامتياز الاستثمارية، وشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات. وأضافت البورصة من خلال إعلانها للمراجعة السنوية أن هناك 3 شركات قابلة للتأهيل للسوق وهي: البنك التجاري الكويتي ومجموعة عربي القابضة وشركة إيفا للفنادق والمنتجعات.



كما أعلنت البورصة الشركات التي ستضاف إلى مؤشر السوق الرئيسي 50، وذلك لانطباق معايير المؤشر عليها وهي اكتتاب القابضة، وصكوك القابضة، ومجموعة الخليج للتأمين، ووربة للتأمين، وسنام العقارية، ومنشآت للمشاريع العقارية وشركة السكب الكويتية، وكذلك شركة وربة كابيتال القابضة، والشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، وشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية، وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، وشركة جاسم للنقليات والمناولة، وشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري.



وأشارت البورصة إلى أن الشركات التي لن تكون من ضمن مؤشر السوق الرئيسي 50، تمثلت في البنك الأهلي الكويتي، وشركة الكويت للتأمين، وشركة الصالحية العقارية، وشركة الإنماء العقارية، وشركة التجارة والاستثمار العقاري، وشركة مينا العقارية، وشركة أسيكو للصناعات، وشركة مركز سلطان للمواد الغذائية، والشركة الخليجية للاستثمار البترولي، وشركة مبرد القابضة، والشركة الكويتية للمنتزهات، وشركة إنوفست، وشركة الاتصالات الكويتية.



تباين مؤشرات السوق وتصريف في نهاية الجلسة



أغلقت بورصة الكويت جلسة تداولات أمس على تباين في أداء مؤشراتها إثر عمليات تصريف في ختام جلسة التداول، ما قاد لانخفاض مؤشر السوق الأول 0.16% بخسارة 12.7 نقطة ليصل إلى 7922 نقطة ليضغط على المؤشر العام الذي انخفض بالتبعية 0.04% بخسارة 2.9 نقاط ليصل إلى 7211 نقطة، فيما خفف السوق الرئيسي الضغط على المؤشر العام بعدما ارتفع بنسبة 0.4% مضيفا 24.6 نقطة ليصل إلى 5855 نقطة. وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 6% بانخفاض القيمة إلى 71.2 مليون دينار مقابل 75.9 مليون دينار بجلسة ختام الأسبوع الماضي، فيما استقرت احجام التداول عند 342 مليون سهم كما في آخر جلسة تداول، واستغلت سيولة في التداول على 125 سهما شهد 53 سهما منها ارتفاعا في أسعارها، فيما انخفض 58 سهما آخرين وبقيت 14 سهما من دون تغير.



وكان لافتا خلال الجلسة ارتفاع معدلات السيولة الموجهة إلى السوق الرئيسي تحديدا فوق المتوسط العام لسيولة السوق، إذ بلغت 32 مليون دينار غالبيتها لبناء مراكز على أسهم صغيرة ومتوسطة، فيما تراجعت السيولة المتداولة بالسوق الأول إلى 38.69 مليون دينار بعدما كانت تدور في مستوى الـ 50 مليون دينار خلال الجلسات السابقة.