بشرى شعبان



استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي ونائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية نجاة اليوسف، الشركة الكويتية لنفط الخليج، وذلك بمقر الهيئة العامة للقوى العاملة، بهدف تكريم الهيئة لدعمهما توظيف العمالة الوطنية في القطاع النفطي.



يأتي ذلك، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على صرف دعم العمالة الوطنية للمواطنين العاملين في عقود مقاولي العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بعد عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وذلك تشجيعا للمواطنين على العمل في عقود مقاولي العمليات المشتركة وإنصافا لهم ومساواة بإخوانهم العاملين بعقود مقاولي القطاع النفطي.



وأعرب العتيبي عن ترحيبه بالحضور، مشيدا بدور الشركة الكويتية لنفط الخليج بتشجيع الشباب الكويتي على العمل في الشركة، موضحا انه تم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع المستقبلية للشركة التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي والكوادر الوطنية في مجالات النفط.



من جانبه، أعرب، رئيس عمليات الخفجي المشتركة نايف العنزي ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في نفط الخليج، عن رغبتهم في توفير فرص عمل للشباب الكويتي الراغبين في العمل في قطاع النفط، واستفادة أكبر قدر من الكوادر والخبرات الوطنية في هذا المجال.



وفي نهاية اللقاء، قدمت الشركة الكويتية لنفط الخليج درع تكريم للهيئة العامة للقوى العاملة تقديرا لجهودها في دعم توظيف العمالة الوطنية في قطاع النفط.