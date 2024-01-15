أسامة أبو السعود



أعلن مدير ادارة الاسناد بوزارة الاوقاف فيصل المطيري انطلاق رحلة صفوة المتميزين السادسة عشرة للعمرة لمؤذني وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.



وقال المطيري في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ممثلة في قطاع المساجد دابت على جعل ميزة للامام والمؤذن المتميز بالحصول على عمرة سنوية، وهذه هي العمرة الـ 16 .



وأوضح ان للعمرة اهدافا كثيرة اهمها طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى وابراز الائمة والمؤذنين المتميزين، وتكوين حالة من التعارف والتآلف بين اصحاب الوظائف الدينية من الائمة والمؤذنين، مشيرا الى ان هذه الرحلة تضم 80 مؤذنا.



وفيما يخص ادارة الاسناد ودورها في رعاية بيوت الله، قال المطيري ان اختصاصات ادارة الاسناد عديدة وكثيرة ومن ضمنها رعاية الامام والمؤذن وتسيير رحلات العمرة السنوية وتقديم الدعم لابناء الائمة والمؤذنين في المراحل التعليمية وتقديم المساعدات للمتعثرين منهم او بسبب انتهاء الخدمة والوفاة، وكثير من الامور الاخرى مثل رحلات برية ورحلات بحرية وغيرها من الانشطة لاعطائهم طابع الرعاية الكامل.



وبالنسبة للاختصاصات الاخرى لإدارة الاسناد، قال المطيري ان للادارة اختصاصات اخرى عديدة منها رعاية المساكن الوقفية وتقديم بدل الايجار للائمة والمؤذنين ورعاية وصيانة تلك المساكن وهي اكثر من 1800 وحدة سكنية».



وأضاف المطيري: لدينا ايضا مراقبة مختصة بالصيانة والإنشاء وهدم وإعادة بناء تلك المساكن، وكذلك نقدم ميزانية كاملة عن قطاع المساجد وميزانية فرش المساجد وفق اعلى المواصفات ومتابعة فرش السجاد وستائر المساجد ونظافة المساجد وغيرها الكثير من الامور.



وأوضح ان دور الادارة ايضا هو التنسيق مع الامانة العامة للأوقاف بتقديم الدعومات الخاصة للمساجد سواء التي تدعمها الدولة بشكل مباشر او التي لا تغطيها الميزانية حيث نستعين - بعد الله عزّ وجلّ - بصناديق الواقفين على المساجد لتغطية احتياجات هذه المساجد.



ولفت المطيري الى ان ادارة الاسناد تقوم كذلك بتوفير الدرجات المالية لتعيين الائمة والمؤذنين سواء عن طريق الدولة او عن طريق الصناديق الوقفية، ونتعاون مع ادارة الشؤون الفنية في اختبارات الائمة والمؤذنين.



وقال ان ادارة الاسناد تقوم برعاية بيوت الله وتجهيزها خلال شهر رمضان وتوفير وفرش مصليات العيد سواء عيد الفطر او عيد الاضحى وغيرها من الجهود الكبيرة بفضل الله تعالى.



وأضاف «ان من اساس عمل ادارة الاسناد العناية بالقرآن الكريم في مراجعة الطبعات وتوزيع المصاحف على مختلف مساجد الكويت، حيث يوجد ما يقارب المليون مصحف في مساجد الكويت، وهناك تقارير كاملة عن جميع المصاحف بالمساجد، وكم مصحفا في كل مسجد وانواع الطبعات، ونرفع المصاحف بشكل دوري ونراجع جميع تلك الطبعات».



وختم المطيري بان أي مصحف يأتي من خارج الكويت لإدخاله الى المساجد فلابد من تدقيقه ومراجعته كاملا نسخة نسخة.