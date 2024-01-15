بداح العنزي

رفضت البلدية طلب أهالي أبوالحصانية الخاص بنسبة البناء السكني في المنطقة والالتزام بنظام البناء الخاص بالشريط الساحلي بواقع 150% من مساحة القسيمة موزع على ثلاث طوابق وألا تقل مساحة القسيمة عن 750م2.



وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس في كتاب سيرفع للمجلس البلدي: بالإشارة الى كتاب الأمين العام للمجلس البلدي الخاص بالكتاب المقدم من اهالي منطقة ابوالحصاني بشأن نسبة البناء السكني في منطقة أبو الحصاني.



نفيدكم بالتالي:



قررت اللجنة المشكلة (لدراسة ومراجعة لائحة البناء الصادر بها قرار إداري رقم 200/2023) الالتزام بقرارها السابق والذي ينص على التالي:



«وبعد المناقشة ودراسة الكتاب المقدم من أهالي منطقة أبوالحصاني بين اعضاء اللجنة والتزاما لما جاء بنظام البناء فإن المنطقة تقع ضمن امتداد الشريط الساحلي والذي تم تعريفه كما جاء باللائحة بالنص التالي:



المنطقة الساحلية الممتدة من دوار البدع شمالا حتى الواجهة البحرية بالفحيحيل مشروع (الكوت) جنوبا - ويبدأ شرقي طريق التعاون ثم شرقي طريق الفحيحيل من تقاطع المسيلة حتى التقائه بالطريق الساحلي شمال الفنطاس ومن ثم شرقي الطريق الساحلي (طريق سالم الصباح السالم) حتى واجهة الفحيحيل البحرية (مشروع الكوت جنوبا وتمثل القطع الساحلية من مناطق الرميثية قطعة 13 الساحلية وتسمى البدع - سلوى قطعة 13 وتسمى أنجفه - والمسيلة قطعة 6 - 7 والفنيطيس قطعة 9 وأبوفطيرة قطعة 11 وقطعة 10 وتسمى أبوالحصانية والفنطاس قطاع 5 المهبولة قطعة 9 وأبوحليفة قطاع 3 المنقف قطاع 5 والفحيحيل قطاع 14.



وأن البند الأول في نظام البناء الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي قد وضح نسب البناء والتي كما جاءت بالنص التالي:



٭ يجب ألا تقل مساحة القسيمة عن 750م2.



٭ تكون نسبة البناء بواقع 150% من مساحة القسيمة توزع على ثلاث طوابق.



٭ لا تحسب مساحة السرداب ضمن نسبة البناء المقررة.



٭ يسمح ببناء سرداب على كامل مساحة القسيمة.



٭ يجوز بناء الطابق الأرضي والأول والثاني بنسب مختلفة ومتفاوتة تخضع لطبيعة ومتطلبات التصميم المعماري شريطة الالتزام بالارتدادات حسب المبين بالبند الثاني (الارتدادات) كذلك التقيد بالمساحات الكلية لجميع الطوابق حسب النسبة الاجمالية المسموح بها.



٭ يسمح للمالك إقامة بناء رئيسي او اكثر كفيلتين متلاصقين على الاكثر وبنفس المساحة الاجمالية المذكورة وحسب النسبة والشروط الواردة اعلاه على ان توزع على الابنية المطلوب ترخيصها والتي يجب الا تزيد عددها على ناتج قسمة الارض على 750م2 والبند السابع في نظام البناء الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي ينص على أنه:



تطبق على القسائم المستغلة كسكن خاص بمنطقة الشريط الساحلي الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص الموضحة بالجدول رقم (1) في هذا النظام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الجدول وتطبق على القسائم المستغلة كفنادق الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالجدول رقم (12) الخاص بالفنادق والموتيلات في مختلف مناطق الكويت فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الجدول مع مراعاة تطبيق الجدول رقم 15 الاشتراطات والمواصفات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لجميع المباني في الشريط الساحلي فيما عدا أبنية السكن الخاص.



ولهذا، وبسبب الاختلاف الكلي بين المناطق الواقعة ضمن امتداد الشريط الساحلي وبين بقية المناطق الأخرى في السكن النموذجي والسكن الخاص، قررت اللجنة الالتزام بما جاء في نظام البناء لأبنية الشريط الساحلي.



وقال: لهذا قررت اللجنة الالتزام بالقرار السابق للجنة دراسة ومراجعة لائحة البناء ورفض الطلب المقدم.