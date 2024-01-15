حنان عبدالمعبود



كشف مدير إدارة تفتيش محافظة حولي بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الكـــندري ان محاضر ضبط المخالفات التي حررت عام 2023 بمحافظة حولي بلغت 1804 محاضر، في حين بلغت قرارات إغلاق المنــــشآت الغذائية المخالفة 147 منشأة، لافتا إلى ان التراخيص المـــؤقتة الـــتي صــدرت عام 2023 بلغت 754 ترخيصا.



وأوضح الكندري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن عام 2023 تضمن في إحصاءاته إصدار العديد من التراخيص الصحية سواء الجديدة أو التي تم تجديدها، ذاكرا بأن التراخيص الصحية الجديدة التي تم إصدارها خلال العام الماضي بلغت 1008 تراخيص، بينما التراخيص الصحية التي تم تجديدها بلغت 3442 ترخيصا، أما تصاريح نقل المواد الغذائية الجديدة فبلغت 335 تصريحا، بينما تجديد تصاريح نقل المواد الغذائية بلغ 562 تصريحا، كذلك بلغت تراخيص التناكر الجديدة 16 ترخيصا، بينما تجديد تراخيص التناكر بلغ 34 ترخيصا.



وأضاف: «ان تراخيص عربات الآيس كريم الجديدة بلغت 55 ترخيصا، بينما تجديد تراخيصها بلغ 59 ترخيصا، أما تراخيص دراجات وسيارات التوصيل الجديـــدة فـــقد بلغت 1604 تراخيص، بينما تراخيص التجديد لها بلغت 249 ترخيصا.



وشدد الكندري على أن عام 2024 سيشهد تكثيفا للجولات التفتيشية، للضبط والحفاظ على الأمن الغذائي بالبلاد، لافتا الى تطبيق القوانين وتشديد العقوبات على المخالفين سواء المنشآت الغذائية المخالفة، أو العمالة المختصة بتداول الأغذية دون تراخيص.