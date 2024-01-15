وافقت البلدية على تخصيص موقع محطة كهرباء بمنطقة الدوحة لخدمة مشروع المدينة الترفيهية.



وقال مدير عام البلدية م. سعود الدبوس إن الرأي الفني تضمن: الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية بمنطقة الدوحة بجوار موقع المدينة الترفيهية بأبعاد (50م × 60م) وإجمالي مساحة (3000م2) بالموقع المقترح رقم (1) حسب المخطط وذلك شريطة:



- الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.



- تفويض الادارات المختصة بزحزحة وتعديل ابعاد المحطة ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة للمحطة في حال تعارضها مع أي خدمات بنية تحتية قائمة او اي دواعي تنظيمية، وذلك اثناء التثبيت.