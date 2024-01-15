أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية مواصلة الفرق الميدانية بإدارات النظافة وإشغالات الطرق حملات تفتيشية للكشف على أعمال النظافة في كل المحافظات طوال شهر يناير الجاري.



وركزت البلدية على الجانب التوعوي والإرشادي بتوزيع بوسترات توعوية بلغات اجنبية تستهدف الجاليات الهندية والفلبينية والناطقة باللغة الإنجليزية لتوعيتهم بمواعيد إخراج القمامة وإحكام غلق اكياس النفايات ووضعها داخل الحاويات.



وفي هذا السياق، نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة الحملة التفتيشية الثالثة امس للكشف عن أعمال خدمات النظافة العامة داخل جميع مناطق فرع بلدية المحافظة من مراقبة وإشراف متابعة على النظافة العامة وعلى تنفيذ أعمال متعهدي نظافة وشركات لنظافة العامة والرقابة على الباعة المتجولين والعمل على تنفيذ القوانين واللوائح القرارات الصادرة بشأن النظافة العامة وإشغال الطرق داخل نطاق المحافظة، وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.



وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج إن الهدف من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة رصد المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وأكد الخرينج قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 25 سيارة مهملة وتحرير 30 مخالفة نظافة عامة وإشغالات الطرق ووضع 100 ملصق للسيارات المهملة تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة، مشيرا إلى استمرار الحملات الميدانية وتوزيع بوسترات التوعية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق طوال شهر يناير الجاري، مبينا في هذا الخصوص عدم التهاون في اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.