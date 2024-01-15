التقت رئيسة لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي م. علياء الفارسي امس الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الكويت مشعل الراشد ونائب الرئيس م. سعد السويدان لمناقشة السؤال الذي تقدمت به للجهاز التنفيذي حول الموقف التنفيذي لمشروع تحويل النفايات الصلبة إلى وقود جاف بموقع مردم ميناء عبدالله RDF بهدف الوصول إلى صفر عملية ردم للنفايات في هذا الموقع في ظل قانون البيئة رقم 42 لسنة 2014 مادة 36 والتي تمنع إقامة مرادم جديدة أو توسعة الموجودة.



وأعربت م. الفارسي عن شكرها لشركة أسمنت الكويت لتوضيح نموذجهم الفني والذي يعيد تدوير 20% من النفايات الصلبة للكويت ويسهم في بناء تنمية مستدامة.