محمد راتب



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية فهد الهران في تصريح لـ «الأنباء» أن الجمعية قامت خلال الفترة الأخيرة بمجموعة من الأنشطة، وحققت العديد من الإنجازات التي تمثل قصة نجاح بفضل الله ثم بتكاتف أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بغية النهوض بالمركز المالي وتحسين مستوى الخدمات وتلبية تطلعات المساهمين والأهالي.



وأكد الهران أن الجمعية قامت بتسيير رحلة للمساهمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة، كما نظمت رحلة الى شاليهات منتزه الصقران، فضلا عن عروض مخفضة على التذاكر الترفيهية للمساهمين وأبنائهم، إضافة إلى تنظيم مسابقات لحفظ القرآن الكريم وتكريم الطلبة المتفوقين ودعم المراكز الصحية ومدارس المنطقة ودعم المساجد ومصليات العيد، موضحا أن الجمعية مع بداية 2024 مستمرة بشكل تصاعدي في تحقيق قفزات هائلة بمبيعاتها والتي زادت على مبيعات العام السابق بنحو 3 ملايين دينار وحققت أرباحا مميزة مكنتها من توزيع الحد الأعلى من الأرباح حسب قرار وزارة الشؤون وهو 12%، لافتا إلى أن لجنة المشتريات عززت ثقة المساهمين وأهالي المنطقة بجمعيتهم من خلال تكثيف المهرجانات وتنظيم العروض التسويقية الشهرية والموسمية وتوزيع السلال على المساهمين.



وأضاف أن الجمعية قطعت شوطا كبيرا في مشاريع الاستثمار والتطوير، فتم طرح العديد من الأنشطة الاستثمارية التي تواكب تطلعات المساهمين، فوفرنا البراندات العالمية من المطاعم والأنشطة الأخرى والتي وفرت دعومات للجمعية بأكثر من 2 مليون دينار مما عزز من قوة المركز المالي للجمعية بإيرادات مميزة وعوائد جديدة.



أما على الجانب الإنشائي فبين أن مجلس الإدارة انتهى خلال السنة المالية الأخيرة من مشروع افتتاح السوق المركزي قطعة 7 ومن مشروع افتتاح الفروع ذوي الأرقام 16 و14، في حين تم افتتاح فرع لوازم العائلة رقم 3 في قطعة 7 وتم الانتهاء من تجهيز ملعب كرة القادم بإحدى مدارس المنطقة، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل حاليا على إعادة ترميم وتأهيل مبنى السوق المركزي في قطعة 1، وعلى تجهيز فرع بنشر مؤقت، وكذلك تجهيز منطقة ألعاب للأطفال بمداخل الأسواق المركزية، فضلا عن انطلاقها في إجراءات بناء صالة للأفراح تحت مسمى: صالة جمعية جابر الأحمد التعاونية، إضافة إلى تجهيز فرع التموين في قطعة 7 بالإضافة إلى تجهيز 5 فروع للجمعية.



ولفت إلى أن الجمعية قامت من خلال اللجنة الإدارية والمالية بدراسة الهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي وفق الاحتياج الفعلي بما يتوافق مع القرارات الناظمة للعمل التعاوني.