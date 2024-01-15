علي إبراهيم



أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا قضى من خلال بتوسعة نطاق المستفيدين من الدعم الإنشائي، ليشمل أصحاب الشقق، وذلك بمواد مدعومة بقيمة تصل إلى 3 آلاف دينار. ويمنح القرار المواطنين الذين يتمتعون بقرض بنك الائتمان الكويتي شراء



أو ترميم الشقق الحصول على دعم 7 مواد إنشائية، شرط الحصول على رخصة من بلدية الكويت، وذلك بواقع دعم ٣٠٠ كيس إسمنت و500 دينار للأطقم الصحية ومثلها للسيراميك والبورسلان



و٣٠٠ دينار للعازل المائي و500 دينار لأسلاك الكهرباء



و400 دينار لليتات LED و500 دينار للأصباغ الخشنة.