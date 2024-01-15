الصفقة تفتح الباب أمام توسيع خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والسكان في 6 مدن سعودية مختلفة

شبكة الرعاية الصحية لشركة العبير الطبية مكونة من مستشفيات وعيادات وصيدليات ومراكز بصريات



وقعت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي اتفاقية للاستحواذ على حصة ملكية كبيرة في شركة العبير الطبية (Abeer)، وهي أكبر شركة مقدمة لخدمات الرعاية الصحية ميسورة التكلفة في المملكة العربية السعودية في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 600 مليون ريال سعودي، وأعلنت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار البديل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتدير أصولا بقيمة 4 مليارات دولار أميركي، عن اختيار شركة العبير شريكا رئيسيا لتوسيع أصول الرعاية الصحية لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي في المملكة والتي تقدر حاليا بنحو 1.6 مليار ريال سعودي وتضم حصة الأغلبية في عيادات المسواك لطب الأسنان، وهي أكبر شبكة عيادات أسنان وأمراض جلدية في المملكة. وتسعى شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، من خلال شراكتها مع شركة العبير، إلى زيادة عدد المستشفيات والعيادات التابعة لها في المملكة، وإطلاق علامات تجارية جديدة لتوسيع نطاق شركة العبير وخدمات الرعاية الصحية المقدمة لسكان المملكة وزوارها.



وفي مطلع تعقيبه على هذه الصفقة، صرح محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII)، قائلا: سعداء بزيادة محفظتنا من خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الأوسع للتوسع في المملكة. وبفضل شراكتنا، ستتمكن شركة العبير من تحقيق طموحها في الوصول إلى المزيد من المدن والقطاعات في المملكة، وذلك بقيادة مؤسسها محمد ألونجال وفريقه المخلص من 2000 موظف.



وأضاف محمد ألونجال، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العبير، قائلا: يفتح استثمار شركة الخليج للاستثمار الإسلامي آفاقا جديدة أمام شركة العبير لتوسيع شبكة الرعاية الطبية الخاصة بها والمكونة من 14 مركزا طبيا ومستشفيين عامين بالإضافة إلى عياداتها، وذلك من خلال القيام بعدد من عمليات الاستحواذ ذات النمو الطبيعي والاستثمار في مرافق الرعاية الصحية الجديدة. ويعد هذا الاستثمار خطوة مهمة في رحلة شركة العبير لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وستواصل شركة العبير التزامها بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وذلك على خلفية احتفالها بالذكرى الخمسة والعشرين لتأسيسها هذا العام. من جانبه، علق بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII): تتمتع شركة العبير بإمكانات نمو قوية من خلال مجموعة متنوعة من قنوات الرعاية الصحية، ما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار لمستثمري شركة الخليج للاستثمار الإسلامي. وتستهدف خطط التطوير التي وضعتها شركة الخليج للاستثمار الإسلامي مضاعفة إيرادات شركة العبير وأرباحها الضخمة على مدار السنوات الخمس القادمة، ما سيؤدي إلى توسيع الخدمات الطبية المتاحة في أنحاء المملكة وتقديم عائد جذاب لمستثمرينا.