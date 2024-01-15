

أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي عن قيامها بدور مدير مشارك لصكوك أولية غير مضمونة لصالح بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة مليار دولار، وبعائد 5.011% سنويا يستحق كل نصف سنة تحت مظلة برنامج الصكوك وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.



وقالت «وفرة» في بيان صحافي، إن الصكوك الصادرة تعتبر أول إصدار صكوك دولي من الكويت لعام 2024 ومن أكبر إصدارات الصكوك الأولية غير المضمونة من الكويت وأول إصدار للبنك تحت مظلة برنامج الصكوك الذي تم إنشاؤه في عام 2023.



وذكرت الشركة أنه رغم تقلبات الأسواق العالمية منذ بداية العام، فان عملية الإصدار شهدت طلبا استثنائيا من قبل قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، حيث قارب إجمالي الطلبات 3.45 مليارات دولار (ما يعادل 3.45 أضعاف قيمة الإصدار) من عدد من المستثمرين.



وأشارت وفرة إلى أن الطلب الكبير على الإصدار ساهم في تسعير اقل نسبة ربح متوقعة للإصدار بنسبة 5.011% (وهي نسبة سندات الخزينة الأميركية لمدة 5 سنوات + 105 نقاط أساس) وهو الأقل من السعر الابتدائي البالغ 135 نقطة أساس.



وأكدت الشركة أن الإصدار حقق تنوعا عالميا من حيث المشاركة في الاكتتاب، حيث شارك مستثمرون من لشرق الأوسط وأوروبا وآسيا مع توزع الطلبات من أنواع مختلفة من المستثمرين بما فيهم مديرو الصناديق والمؤسسات الدولية والبنوك.



وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس في قطاع إدارة الأصول ورئيس إدارة الدخل الثابت في شركة وفرة للاستثمار الدولي مشعل الصالح: «تفتخر وفرة بنجاحها في إتمام ثاني عملية مشاركة للشركة كمدير إصدار مشارك لواحد من أكبر إصدارات الصكوك ومن أحد اهم المؤسسات المالية في الكويت والعالم».



أوضح الصالح انه من خلال المشاركة في إدارة هذا الإصدار تؤكد «وفرة» التزامها بالاستثمار وتطوير سوق الدخل الثابت وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى دول الخليج، مشيرا إلى أن الإصدار نجح بجهود مديرو الإصدار في إنشاء سجل اكتتاب بما يقارب 3.45 مليارات دولار، دلالة على ثقة الأسواق الإقليمية والعالمية بالملاءة المالية القوية للمؤسسات الكويتية.



وأوضحت الشركة أن الإصدار يشكل أول صكوك أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك العالمي الذي تم إنشاؤه في عام 2023 بإجمالي حجم 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن الأوراق المالية حصلت على تصنيف «A» من وكالة فيتش للتصنيف وهو من التصنيفات الائتمانية العالية.



وأشارت إلى أن عوائد الإصدار ستستخدم لتنويع مصادر التمويل للبنك بالإضافة إلى أغراض البنك العامة. هذا، ويعتبر بيت التمويل الكويتي أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي من حيث حجم الأصول في العالم، ولا يزال البنك محافظا على التصنيف الائتماني «A2» من شركة موديز لخدمات التصنيف، و«A» من شركة فيتش لخدمات التصنيف.



وذكرت أن الإصدار شاركه فيه شركة وفرة للاستثمار كمدير مشارك لكل من، بيتك كابيتال كمنسق عالمي حصري ومدير رئيسي للإصدار وشارك كل من بنك بوبيان، المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبوظبي التجاري، الراجحي كابيتال، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك ستاندرد تشارترد، بنك أتش أس بي سي، اس ام بي سي نيكو كابيتال والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدراء للإصدار.



جدير بالذكر أن شركة وفرة للاستثمار الدولي قد استحدثت مؤخرا إدارة الدخل الثابت من ضمن قطاع إدارة الأصول، حيث تقوم الإدارة من خلال فريق الاستثمار المتخصص بإدارة المحافظ والصناديق التي تستثمر في أدوات الدخل الثابت (السندات والصكوك) المحلية والإقليمية وبجميع العملات الرئيسية.