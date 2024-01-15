

أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة عن اعتماد مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد أمس، لنتائج البيانات المالية السنوية المدققة من قبل المدقق الخارجي والمنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تشير النتائج لتحقيق الشركة صافي ربح بلغ 7.82 ملايين دينار، بربحية للسهم بلغت 43.24 فلسا للسهم الواحد، مقارنة مع أرباح عام 2022 البالغة 7.65 ملايين دينار، أي ما يعادل 42.35 فلسا للسهم الواحد.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 30 فلسا لكل سهم)، بمبلغ إجمالي قدره 5.42 ملايين دينار، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة، حسب الإجراءات المؤسسية لهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت.