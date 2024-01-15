

وسط اهتمام ملحوظ من كبرى الشركات العاملة في قطاع الضيافة، انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض هوريكا الكويت، الذي تقام فعالياته في الفترة من 15 إلى 17 يناير الجاري، بالتعاون مع شركة هوسبيتالتي سيرفيسز بتنظيم شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير على أرض المعارض الدولية في مشرف قاعة رقم 8.



وأوضحت مدير عام شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض هوريكا الكويت الثاني عشر نبيلة العنجري، أن المعرض يعكس الاهتمام الكبير من قبل دولة الكويت بقطاع الضيافة وتطويره في ظل اهتمام كبير ومتزايد من رواد تلك الصناعة بتطبيق كل ما هو جديد ومتزايد في عالم الضيافة.



وأشارت إلى أن المعرض كعادته يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة والمتميزة التي تلبي احتياجات المشاركين في المعرض من الشركات العارضة التي يزيد عددها على 100 شركة متنوعة في عالم الضيافة.

وأضافت أن المعرض يمثل فرصة كبيرة للتعرف على الخبرات الكبيرة في صناعة الضيافة والتي تتنوع بين المحلية والإقليمية والعالمية.

وبينت أن المعرض يؤكد حرص الكويت على تنظيم معارض دولية، بحضور شخصيات دولية لها خبرات كبيرة في مجال الضيافة ومن بينهم الممثل الشخصي لرئيس جمهورية فرنسا غيوم كومز وعدد كبير من السفراء وممثلو البعثات الديبلوماسية وأصحاب الفنادق والمطاعم والشركات المتخصصة العاملة في قطاع الضيافة محليا وإقليميا وعالميا.

وأشارت إلى أنه ستتم إقامة عدد من الفعاليات المختلفة التي تتضمن: مسابقات للطهي بمشاركة أكثر من 200 من أمهر الطهاة بإشراف 15 محكما عالميا من بينهم رئيس اتحاد الطهاة العالمي وإطلاق مسابقات القهوة (باريستا) بإشراف محكمين كويتيين وعالميين، بالإضافة إلى مسابقات التدبير المنزلي بإشراف متخصصين عالميين.