

أعلنت شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى أبرز شركات القطاع الخاص في المنطقة، عن تولي محمود سمارة منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، اعتبارا من يناير 2024. يتمتع محمود بمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات، أبرزها دوره القيادي في شركة جنرال موتورز، وهي من الشركات الرائدة عالميا في قطاع السيارات والمدرجة ضمن قائمة Fortune 500. وقد انضم محمود إلى شركة صناعات الغانم في عام 2022 في دور نائب الرئيس التنفيذي، قبل أن يتولى زمام الأمور رسميا بعد تقاعد الرئيس التنفيذي السابق سمير قاسم في نهاية 2023، بعد خدمة استمرت لعقود من الزمن.



وقبل التحاقه بصناعات الغانم، كان لدى محمود سمارة مسيرة مهنية ناجحة مدتها 18 عاما في جنرال موتورز (GM)، تميزت بمجموعة متنوعة من التجارب الدولية والأدوار القيادية العليا، وكان في أحدث مناصبه رئيسا ومديرا عاما لـ GM في أوروبا ومقره سويسرا، حيث قاد تطوير وتنفيذ أعمال GM الناشئة في أوروبا. وقبل ذلك، كان محمود نائب الرئيس لكاديلاك في أميركا الشمالية ومقره الولايات المتحدة الأميركية، حيث قاد العلامة التجارية نحو أن تصبح في المستقبل رائدة في مجال السيارات الكهربائية، مع تحقيق زيادة ملحوظة في المبيعات وربحية الوكلاء. وكمدير عالمي لتجربة العملاء في الشركات في GM، عمل على تحسين استراتيجيات الشركة الرقمية بشكل كبير وكان رائدا في تبني منصات التجارة الإلكترونية.



وبدأت رحلة محمود مع GM في عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا ومقرها دبي، حيث تقدم بسرعة إلى مناصب قيادية دولية رئيسية في 4 قارات، مساهما في مجالات البيع والتسويق وخدمة ما بعد البيع والإدارة العامة.



يحمل محمود شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فايندلاي وشهادة البكالوريوس في الأعمال الدولية من جامعة توليدو. وقد أتم أيضا تعليمه التنفيذي في كلية ستانفورد للدراسات العليا في الأعمال. في دوره الجديد في شركة صناعات الغانم، يسهم بخلفيته التعليمية وخبرته في شركة معروفة بريادتها السوقية والتزامها بالتميز في مجالاتها المتنوعة.



جدير بالذكر أنه مع أكثر من قرن من التميز والابتكار، تعد شركة صناعات الغانم إحدى روافد القطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي، حيث أثبتت ريادتها في مجالات متعددة تشمل الهندسة، التجزئة، خدمات ما بعد البيع ومبيعات السيارات، تصنيع الهياكل الفولاذية المعدة مسبقا، اللوجستيات، التخزين، السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، الأغذية والمشروبات، أتمتة المكاتب، الخدمات التأمينية، والائتمان الاستهلاكي، إلى جانب قطاع السفر. تأسست الشركة منذ أكثر من قرن في الكويت، ولم يقتصر دورها على الساحة المحلية وحدها، بل امتد تأثيرها ليشمل أسواقا متنوعة في الشرق الأوسط، الهند وجنوب شرق آسيا، مكتسبة بذلك سمعة مرموقة وحضورا مؤثرا في هذه الأسواق.