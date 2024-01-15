

عبدالكريم أحمد



ألقى جهاز الإنتربول الكويتي القبض على وافد وسلمه إلى سلطات بلاده إثر إدانته بحكم قضائي بقضية أخلاقية. وذكر مصدر أن المتهم الذي يعمل حلاقا للأطفال في الكويت، أدرج اسمه على قائمة المطلوبين دوليا بناء على حكم نهائي صادر من محاكم بلاده بحبسه 15 عاما.



من جهة أخرى، أسعف 3 وافدين للعلاج في مستشفي الفروانية اثر إصابتهم على خلفية حريق بمنطقة الجليب.



وقال بيان صادر عن قوة الإطفاء إن رجال مركزي الجليب والصمود سيطروا فجر امس على حريق بيت عربي بمنطقة الحساوي بعد تلقي بلاغ باندلاع حريق في المنزل.



وذكرت أن رجال الاطفاء أخمدوا ألسنة اللهب، وتم تسليم 3 وافدين أصيبوا باختناق الى الطوارئ الطبية.