

محمد الجلاهمة ـ مبارك التنيب



فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا موسعا للوقوف على ملابسات وأسباب مشاجرة تسببت في إصابة 6 عسكريين بينهم نقيب وملازم أول، فيما لم تعرف ملابسات الشجار الذي وقع بين رجال يعملون في الادارة العامة للمرور والأمن العام والمباحث الجنائية.



وبحسب مصدر أمني، فإن المتشاجرين هم شرطيان ورقيب أول وعريف ونقيب وملازم أول، لافتا إلى أن تقارير طبية أرفقت في ملف القضية.



من جهة أخرى، أحال ضباط سرية المهام مواطنا تم توقيفه بإحدى طرقات محافظة حولي بعد ان كان بحالة غير طبيعية، وعند الطلب منه اثباته رفض وأهانهم، فتمت السيطرة عليه واحالته للمخفر المختص وتسجيل قضية بحقة.



وفي التفاصيل التي يرويها مصدر امني، فإن دوريات سرية المهام واثناء جولة تفقدية اشتبهوا بشخص، وعند الطلب منه التوقف اشار لهم بيده انه مشغول، وعند توقيفه حاول الاعتداء على رجال الأمن ومقاومتهم، الا انه استسلم بعد تواجد ضابطين وعدد من الشرطة فتمت السيطرة عليه واصعاده الدورية ثم الانتقال به الى مخفر المنطقة، حيث سجلت قضية تحت مسمى مقاومة رجال الشرطة وكذلك بحالة غير طبيعية وجار احالته للطب الشرعي.