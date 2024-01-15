

مفرح الشمري



بمناسبة إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 الجاري حتى 6 فبراير، وفرت دار إضاءات للنشر والتوزيع في جناحها بصالة A19 كتاب «المرأة في مسرح إسماعيل عبدالله» الذي يعتبر من أحدث مؤلفات عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية د.نرمين الحوطي وذلك بعد المبيعات الكثيرة التي حققها منذ إصداره حتى هذه اللحظة.



الكتاب يقع في حوالي 325 صفحة، موزعة على ثلاثة فصول، ففي الفصل الأول استعرضت د.نرمين الحوطي عبر بانوراما تاريخية الارهاصات الأولى لظهور المرأة في المسرح عبر العصور، بدءا من إشكالية المصطلح بين المسرح النسوي ومسرح نصرة المرأة، ثم ظهورها في المسرح الاغريقي، والمسرح الروماني القديم، مرورا بمسرح العصور الوسطى، ثم المسرح العالمي، والمسرح العربي، وصولا الى المسرح في منطقة الخليج العربي، وأخيرا اختتمت الفصل بصورة المرأة في المسرح الاماراتي.

ثم جاء الفصل الثاني تحت عنوان مسرح إسماعيل عبدالله، وتضمن عدة عناوين فرعية عرضت أولها بطاقة تعريفية للمؤلف إسماعيل عبدالله بعنوان سيرة ومسيرة، ثم تحليل نماذج عديدة من ابداعاته المسرحية، من خلال ملامح وسمات عديدة منها: دلالات اختيار عنوان المسرحية وكذلك أسماء الشخصيات والبنية النصية والبناء الدرامي والوحدات الثلاث في كتابات إسماعيل عبدالله، وسمات الكتابة بين المشهدية والفرجة والتحريض والمسرحة، واستلهام التراث في مسرحياته (المعتقدات، والامثال والحكايات والاغنيات، والشعر) والعلاقات الزمانية والمكانية، إضافة الى ملامح التأويل والترميز، ولغة الكتابة في مجمل اعماله الإبداعية.

وخير ختام جاء الفصل الثالث والأخير بعنوان صورة المرأة في مسرح إسماعيل عبدالله متناولا قضايا المرأة وابعاد شخصياتها، وانماط صورها المطروحة ضمن البنية النصية للمسرحية.



من جانب آخر، تلقت عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية د.نرمين الحوطي دعوة من مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية لحضور المنتدى الثالث لثقافة السلام العادل الذي سيقام بالقاهرة تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، حيث سيقام بالتعاون مع المجلس الاعلى للثقافة خلال الفترة من 28 حتى 30 الجاري تحت شعار «السلام العادل من اجل التنمية».



يحسب لأبناء الراحل عبدالعزيز سعود البابطين إصرارهم على استكمال ما بدأه والدهم، رحمه الله، من عمل خيري ومواصلة مسيرته الثقافية خصوصا



ان هذا المشروع الثقافي كان تجسيدا للأفكار والمبادئ والقيم الانسانية التي كرس الراحل عبدالعزيز سعود البابطين حياته من اجلها.