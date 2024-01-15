

عبدالحميد الخطيب



«تتمتع الأعمال الدرامية بالوصول الواسع الى الجمهور، وتجذب مختلف الأعمار، ما يجعلها وسيلة فعالة لنقل الرسائل المهمة للمجتمع، ناهيكم عن تعزيز المفاهيم الإيجابية، ونقل صورة مقنعة عن الواقع من خلال شخصيات نشعر بأنها جزء منا»، من هذا المنطلق اكد الفنان منصور البلوشي سعادته البالغة بالمشاركة في المسلسل الجديد «يس عبدالملك» والذي تم تصويره خلال الفترة القليلة الماضية تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل.



وقال منصور في تصريح لـ«الأنباء»: العمل مكتوب بحرفية كبيرة ويتضمن خطوطا تسلط الضوء على عدد من المواضيع الإنسانية والاجتماعية بأسلوب جميل وشائق، فهو دراما عائلية مليئة بالمفاجآت ستكشفها الأحداث التي تقودها شخصيات ثرية ومعقدة، مثنيا على حرفية الكاتب محمد النشمي، وواقعية النص، وبالرؤية الإخراجية لمناف عبدال والذي أكد البلوشي انه يقدم صورة رائعة ستبهر كل من يشاهدها، مشيدا في الوقت نفسه بالنجوم المشاركين وفي مقدمتهم الفنان الكبير سعد الفرج، الذي وصفه بانه مدرسة في الفن يتعلم منه ومن خبراته.



وأردف البلوشي: أجسد في المسلسل شخصية شاب اسمه «خليل»، وهو دور مختلف عما قدمته في السابق، مستدركا: «من كثر خوفي من تجربة (يس عبدالملك) اعتذرت عن 4 أعمال تقريبا، حتى لا أفقد تركيزي في المسلسل والذي أعتبره نقلة مهمة في مشواري الفني»، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجمهور وأن ينال دوري إعجابهم.



يذكر أن مسلسل «يس عبدالملك» إنتاج: شركة «الدراما العربية الفنية»، تأليف: محمد النشمي، إخراجك مناف عبدال، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، منهم: سعد الفرج، عبدالرحمن العقل، فتات سلطان، حسين المهدي، ليالي دهراب، ناصر عباس، أحمد النجار، ياسة، حسن عبدال، منصور البلوشي، روان العلي، زينب أحمد، وغيرهم.