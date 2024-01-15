

بارك أمين الصندوق في جمعية الفنانين الكويتيين زبير العميـري لمجـــلـــس الإدارة الذي تمت تزكيته من قبل أعضاء مجلس الجمعية العمومية، متمنيا للجميع السداد والنجاح في عملهم لخدمة الثقافة والآداب والفنون الكويتية بكل المجالات المختلفة.



وقال العميري في تصريح صحافي انه خلال اجتماع الجمعية العمومية جرى التأكيد على مواصلة جمعية الفنانين الكويتيين مسيرتها الرائدة بالمساهمة والنهوض والتطوير في الحركة الثقافية والفنية في البلاد، وإحياء التراث الكويتي الأصيل، إلى جانب المحافظة على الموروث الشعبي، والعمل على تقديم كل الجوانب الفنية والثقافية والاجتماعية الداعمة للفنانين الكبار والشباب من خلال اللجان المشكلة في الجمعية، والتي تواصل العمل والنشاط وبذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة الفنان الكويتي.



وتطرق العميري إلى الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية على صعيد الندوات المسرحية والفنية والثقافية، لكنها توقفت امتثالا لحالة الحداد التي تعيشها البلاد على رحيل المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه.



وتناول العميري مسألة معاودة الجمعية نشاطها المعتاد، حيث قال ان الجمعية ستقدم عدة أنشطة في فبراير المقبل تزامنا مع بدء انطلاق احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية، كما ستواصل حضورها بالمزيد من الفعاليات الثقافية والمسرحية والموسيقية خلال الفترة اللاحقة.