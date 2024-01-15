

أكد مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شفيق السيد عمر أهمية المنصة الجديدة والموقع الرسمي للمؤسسة اللذين أطلقتهما المؤسسة بقوله: إن انطلاق المنصة والموقع الرسمي الجديد لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي بمنزلة النافذة على كل ما هو جديد وحديث من نتاجات هذا الصرح الإعلامي الخليجي المشترك والذي يمثل البيت الاعلامي لأبناء دول مجلس التعاون.



وأشار شفيق السيد عمر الى أن هذه المنصة والموقع يمثلان حاضنة متجددة ومنصة للانطلاق بنتاجات المؤسسة الى أكبر شريحة من المتابعين والمشاهدين في كل مكان.



وقال إن المنصة والموقع سيكونان احدى ثمار المؤسسة وبوابتها صوب الغد والمستقبل.



وتابع مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شفيق السيد عمر بأن هذه المنصة والموقع سيكونان بمنزلة البوابة الواسعة للدخول إلى ما تمثله المؤسسة من رصيد وزخم إعلامي وأيضا كل ما هو جديد ومتميز من النتاجات التي تنجزها المؤسسة ترسيخا للاستراتيجية التي تنطلق من خلالها المؤسسة التي تعتمد الهوية الخليجية العربية.