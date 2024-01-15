فشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس جديد له خلفا لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي ألغت المحكمة الاتحادية العليا عضويته البرلمانية في نوفمبر الماضي.



وذكر بيان صادر عن البرلمان امس أن مجلس النواب عقد جلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي وحضور 314 نائبا مخصصة لانتخاب رئيس لمجلس النواب استمرت لعدة ساعات.



وأعلن المندلاوي تسلم طلبات المرشحين: سالم العيساوي ومحمود المشهداني وشعلان الكريم وطلال الزوبعي وعامر عبدالجبار، للترشح لمنصب رئيس المجلس، فيما انسحب النائب عبدالرحيم الشمري من الترشح.



وجرت الجولة الأولى لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، وأظهرت نتائجها حصول شعلان الكريم على 152 صوتا، وسالم العيساوي 97 صوتا، ومحمود المشهداني على 48 صوتا، وعامر عبد الجبار على 6 أصوات، فيما حصل طلال الزوبعي على صوت واحد.



ورفع المندلاوي الجلسة لعدة ساعات لغرض إجراء الجولة الثانية من الانتخاب وبعد افتتاح الجلسة الثانية عاد ورفعها حتى إشعار آخر.



وقال مصدر في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية إن مشاجرة حصلت بين النواب ما دفع رئيس الجلسة إلى رفعها بعد دقائق من بداية الجولة الثانية.