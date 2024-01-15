

يعقوب العوضي



أوقعت قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة التي جرت في البحرين مساء أمس كاظمة ممثل الكويت في البطولة ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضــم أيضا كلا من مصافي الشمال العراقي وشباب الحسين الأردني، فيما ضمت المجمــوعة الأولى السيب العمانـــي والشرطة القطــري وبني ياس الإماراتــي.



وجاء في المجموعة الثانية دار كليب البحريني وقطر القطري والسويحلي الليبي، فيما ضمت المجموعة الرابعة غاز الجنوب العراقي وأهلي بنغازي الليبي والشباب الأردني والنجمة البحريني.



أشرف على القرعة رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة الشيخ على بن محمد آل خليفة بحضور نائب رئيس الاتحاد العربي والأردني جهاد قشيطات ونائب ورئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد العماني إبراهيم المقبالي وأمين سر الاتحاد الكويتي عبدالله الغرير والأمين العام للاتحاد العربي فراس الحلواجي.



ومن المقرر أن تقام البطولة في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 17 إلى 29 فبراير المقبل بمشاركة 13 ناديا.



يذكر أن فريق برقان قد انسحب من البطولة قبل مراسم القرعة.



إلى ذلك، تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة إقامة مباراتين اليوم، فيلتقي القادسية (28 نقطة) مع الكويت (31 نقطة) في الـ 7:15 مساء وهو لقاء على صدارة الترتيب، حيث يحل الملكي في الوصافة بينما يأتي العميد بالصدارة.



وعلى الصالة نفسها وفي الـ 5:15 مساء يلتقي الصليبخات (3 نقاط) مع كاظمة (22 نقطة)، وعلى ملعب التضامن يتواجه صاحب الأرض وبرصيده 6 نقاط مع برقان الذي يملك في رصيده 25 نقطة في الـ 6:30 مساء.