

مبارك الخالدي



استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته أمس بعد انقضاء فترة الراحة الممنوحة للاعبين عقب مباراة الأخضر امام الفحيحيل في الجولة الـ14 لدوري زين.

وقال المنسق الإعلامي للفريق مشعل العبكل في تصريح لـ «الأنباء» إن الفريق باشر تدريباته بقيادة المدرب داركو نيستروفيتش ومساعديه، إذ من المقرر أن يعمل الجهاز الفني على اعادة تأهيل الفريق مجددا لخوض الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها مباراة الصليبخات 26 الجاري ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو الأمير.

وأضاف العبكل ان الفريق الخاص بالتعاقد مع اللاعبين المحترفين برئاسة رئيس الجهاز علي جواد يعكف على دراسة عدد من السير الذاتية للمحترفين بالتعاون مع الجهاز الفني تدعيما لاختيار الأفضل لتدعيم صفوف الفريق، خصوصا بعد مغادرة الجزائري سفيان بوشار لظروف خاصة، لافتا الى ان اللاعب أدى دورا كبيرا مع الفريق لكن الظروف الخاصة به كانت أقوى من استمراره مع العربي.