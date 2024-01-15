

ذكر أمين السر رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد المبارزة حمد العوضي، أن بطل منتخب الكويت للمبارزة يوسف الشملان تمكن من العبور إلى دور الـ 64 في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السابر والمقامة حاليا في تونس بعد تحقيقه فوزا مهما على منافسه لاعب منتخب كندا، مضيفا انه سيخوض منافسات الدور 64 أمام أحد لاعبي منتخب مصر. وأوضح أن البطولة تعد من أقوى البطولات التي تسهم بشكل مباشر في رفع التصنيف الدولي، مبينا أن الشملان لايزال يحتل المركز 29 في التصنيف الدولي للمبارزة، ومن المرجح ان يتقدم بعد الانتهاء من البطولة.



وقال العوضي إن الشملان يسير بخطى ثابتة نحو التأهل لأولمبياد باريس بعد خروج أقرب منافسيه لاعب منتخب أوزبكستان ولاعب منتخب هونغ كونغ من الأدوار التمهيدية للبطولة ومن المقرر أن يتم إعلان المتأهلين الى الأولمبياد من قبل الاتحاد الدولي للمبارزة خلال مارس المقبل بعد الانتهاء من جميع البطولات التي ينظمها، حيث سيتأهل بشكل مباشر 32 لاعبا بحسب التصنيف الدولي للعبة.