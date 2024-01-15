

فاز السباح محمد زبيد أول من امس بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر ظهر رجال فئة (15-16) سنة في اليوم الرابع لمنافسات البطولة العربية للرياضات المائية الثانية للأعمار السنية في الدوحة ليرفع المنتخب رصيده الى 11 ميدالية متنوعة.



وقال رئيس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للألعاب المائية فيصل أبو الحسن في تصريح إن المنتخب اختتم مشاركته في البطولة العربية برصيد 11 ميدالية متنوعة، مشيدا بجهود اللاعبين المشاركين في البطولة. وأضاف أن المنتخب أحرز ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وثلاث برونزيات خلال مشاركته في البطولة، منوها بدور الجهاز الفني في إعداد اللاعبين لتحقيق مثل هذه الإنجازات والصعود لمنصات التتويج.



وكان سباح المنتخب حمد الغيث قد فاز أول من أمس بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر حرة فئة 13-14 سنة.