

ابتعد إنتر ميلان خمس نقاط مؤقتا في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز كبير على مضيفه مونزا 5-1 أمس الأول في المرحلة العشرين.



ورفع إنتر رصيده إلى 51 نقطة مقابل 46 لمطارده المباشر يوفنتوس الذي يلعب مع ساسوولو الثلاثاء المقبل في ختام المرحلة، فيما بقي مونزا في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.



من جانبه، أكد سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان، أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل التتويج بكأس «السوبر» الإيطالي، المقرر انطلاقها الخميس المقبل بالسعودية.



وقال إنزاغي بعد الفوز: «لقد كان أداء جيدا للغاية، لقد استعددنا جيدا وكان لدى الفريق النهج الصحيح ضد مونزا الذي حرمنا من النقاط الموسم الماضي سواء على أرضنا أو خارجها»، مضيفا ينتظرنا «السوبر» في السعودية ونسعى للفوز باللقب.



وانتزع لاتسيو فوزا صعبا على ضيفه ليتشي 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس، ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيليبي أندرسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد (58)، ليرفع الفائز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الخاسر عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.



وأنقذ الكوسوفي أمير رحماني فريقه نابولي حامل اللقب من فخ التعادل مع ضيفه ساليرنيتانا متذيل الترتيب بتسجيله هدف الفوز القاتل 2-1، ليرتقي حامل اللقب إلى المركز السادس مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام أتالانتا الذي يستضيف فروزينوني الإثنين وبفارق 20 نقطة عن المتصدر إنتر، فيما بقي ساليرنيتانا في المركز الأخير بـ 12 نقطة.



وفاز فيرونا على ضيفه إمبولي 2-1 وخرج من المراكز المهددة بالهبوط صاعدا إلى المركز 17 بـ 17 نقطة، فيما تأزم وضع إمبولي في المركز قبل الأخير (13).



وتعادل تورينو مع مضيفه جنوى سلبا، فبقي في المركز العاشر برصيد 28 نقطة، فيما تقدم جنوى إلى المركز الثاني عشر مؤقتا برصيد 22 نقطة.



وتقام مساء اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري، حيث يستضيف أتلانتا نظيره فروسينوني.