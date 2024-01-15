

يبرز المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، المتوج بثلاثية تاريخية مع مان سيتي الانجليزي، والإسبانية أيتانا بونماتي، بطلة العالم مع بلادها، كأبرز المرشحين للفوز بجوائز «الأفضل» لعام 2023 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم في العاصمة لندن.



وسيكون «العملاق» هالاند (1.94 م) البالغ 23 عاما المرشح الأقرب للفوز بفضل انجازاته العام الماضي حين سيعتلي مسرح إيفنتيم أبولو الذي سيستقبل حفل التتويج في العاصمة البريطانية.



وضمت القائمة النهائية التي كشف عنها «فيفا» في 14 ديسمبر الماضي المرشحين الثلاثة أنفسهم الذين أدرجوا في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية، حين تقدم ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي على هالاند ومبابي في المركزين الثاني والثالث تواليا.



ويبدو الطريق معبدا أمام هالاند «آلة» التهديف التي لا تصدأ بعدما توج بثلاثية تاريخية مع سيتي بفوزه بالدوري والكأس المحليين وبدوري أبطال أوروبا بعد موسم استثنائي (2022-2023).



ولدى السيدات، لا يبدو أن الجائزة ستفلت من بين يدي الإسبانية بونماتي بفضل سجلها المثقل بالانتصارات وموهبتها الكروية، علما أنها تدخل بمنافسة مع مواطنتها جينيفر هيرموسو والكولومبية ليندا كايسيدو.



ويتنافس لجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال كل من: غوارديولا مدرب «السيتي»، والإيطالي سيموني إنزاغي الذي قاد إنتر إلى نهائي المسابقة القارية الأم، ومواطنه لوتشانو سباليتي الفائز بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي.



وفي فئة المدربات، تنحصر المنافسة بين الإسباني جوناثان غيريالديس (برشلونة) والإنجليزية إيما هايز (تشلسي) والهولندية سارينا ويغمان (منتخب إنجلترا).



وبالنسبة لحراس المرمى، يتنافس المغربي ياسين بونو، الفائز بلقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» مع إشبيلية الإسباني، والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد) والبرازيلي إيدرسون، بطل أوروبا مع سيتي.



ولدى السيدات تنحصر المنافسة بين الأسترالية ماكنزي أرنولد (وست هام) والإسبانية كاتالينا كول (برشلونة) والإنجليزية ماري إيربس (مان يونايتد).