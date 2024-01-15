

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الحرص على «التسهيل والتيسير على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في جميع قطاعات الوزارة»، لاسيما أن «خدمة أهل الكويت شرف لنا جميعا وواجب أصيل على الجميع».



جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان صحافي بمناسبة استقبال وتكريم الشيخ طلال الخالد فريق عمل الموارد البشرية وتقنية المعلومات المختص بتحويل الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية بالوزارة إلى رقمية على مراحل عديدة.



ونقل البيان عن وزير الداخلية قوله إن «فريق عمل الموارد البشرية وتقنية المعلومات استحق التكريم عن جدارة واستحقاق لما حققه من إنجازات متتالية وجهود متواصلة في تطوير المنظومة التكنولوجية الأمنية وتقديم جميع الخدمات الأمنية أونلاين».



حضر التكريم وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف ورئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات الشيخ مبارك سالم العلي.