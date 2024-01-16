بيروت - ناجي شربل



تشهد بطولة الكرة الطائرة لأندية الدرجة الأولى للرجال اللبناني حماسا وصراعا هذا الموسم في الملاعب اللبنانية الممتدة على طول الساحل اللبناني بقاعات مقفلة، حيث انتهت مرحلة الذهاب للبطولة بصراع كبير على المركز الرابع المؤهل للدور نصف النهائي، حسمه فريق الشبيبة العاملة بلاط جبيل متقدما على الأنوار الجديدة حامل اللقب والإنعاش الاجتماعي قنات والمشعل كوسبا.



وجاء الحسم بشوط خامس في المباراة مع كوسبا انتهى لمصلحة بلاط 21-19 في مباراة امتدت الى ما بعد منتصف الليل في قاعة البترون.



في حين تصدر سبيد بول شكا حامل اللقب اربع مرات الترتيب بعشرة انتصارات وخسارة واحدة أمام الشبيبة البوشرية. وحل ثانيا الشباب البترون بخسارة واحدة أمام شكا وفوز مدو في المرحلة الـ 11 الأخيرة ذهابا على الشبيبة البوشرية حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بـ 3 أشواط نظيفة.



في حين حل البوشرية ثالثا، رغم الانطلاقة المتعثرة في البداية، قبل تبديل لاعبه الأجنبي بفنزويلي مميز. ويملك البوشرية توليفة جيدة في طليعتها اللاعب الضارب آدم خوري والمستقبل نادر فارس.



وعشية انطلاق مرحلة الإياب، بدلت الفرق لاعبيها الأجانب بآخرين من الطراز الرفيع، وبينهم الأنوار الجديدة الذي استقبل لاعب المنتخب الوطني الجزائري يوسف بوروبا في مركز المستقبل الرئيسي للفريق الذي يملك قوة في مركز الهجوم من لاعبين عدة، فضلا عن احد افضل الموزعين في تاريخ اللعبة المخضرم وسام الحصري «46 سنة».



وليس سراً أن سبيد بول شكا سيستعيد لقبه الذي خسره العام الماضي في المكتب بانسحابه أمام الأنوار الجديدة في المباراة الخامسة الفاصلة المعادة من الدور النهائي.