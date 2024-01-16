أصدرت مؤسسات كبرى توقعاتها بشأن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الوظائف والاستثمارات التي تم ضخها في هذا المجال.



وقال بنك «غولدمان ساكس -Goldman Sachs» إن ثمة توقعات بفقدان 300 مليون وظيفة بسبب الذكاء الاصطناعي، لكنه سيخفض التكاليف ويرفع الناتج المحلي العالمي 7% سنويا. وبحسب مؤشر ستانفورد للذكاء الاصطناعي «Stanford’s AI Index»، بلغت الاستثمارات الإجمالية بهذا النشاط 94 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية.



وذكر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن هيكل الأجور في الولايات المتحدة تغير، بسبب أتمتة المهام التي كان يقوم بها الأشخاص سابقا.



أما شركة «ماكينزي -McKinsey»، فترى أن الذكاء الاصطناعي سيرفع الإنتاجية ويمكن أن يضيف للاقتصاد العالمي من 14 إلى 22 تريليون دولار سنويا، بينما توقع صندوق النقد الدولي أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 40% من الوظائف عالميا، وأن يوسع الفجوة في الثروات.