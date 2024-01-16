استقبل نائب رئيس الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية د.بسام الشطي، الديبلوماسي سيد هاشم ممثلا عن سفارة جزر القمر لدى الكويت، وذلك بهدف التباحث حول أنشطة ومشروعات إنسانية تقيمها الجمعية بجمهورية جزر القمر. واستهل هاشم اللقاء بتوجيه شكر الحكومة القمرية لجمعية الوقف الإنساني على الزيارة التي قام بها وفد الجمعية خلال الفترة الماضية، للوقوف على واقع وحقيقة الوضع الإنساني والخيري والتنموي في جزر القمر، مضيفا: لقد تركتم بصمات خيرية طيبة وكريمة وكنتم نعم السفراء لبلدكم كويت العطاء، موضحا أن تاريخ العلاقات بين البلدين قديم ولدينا بلاده رغبة كبيرة في ترسيخه، مؤكدا أن جزر القمر ترحب بأي عمل إنساني يعود بالنفع والاستقرار والأمن والخير على سكان البلاد. كما تناول اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال خدمة الفقراء والمحتاجين والطلبة والأيتام في جزر القمر، إلى جانب الحديث عن التسهيلات التي تقدمها الحكومة القمرية للجمعية لإقامة مشاريع تنموية تخدم المجتمع.