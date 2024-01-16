محمد راتب



وقّعت جمعية كيفان التعاونية، مساء الأحد 14 يناير بروتوكول تعاون مع فريق زاجل التطوعي بهدف تفعيل البرامج التطوعية التي تخدم أهل المنطقة وشبابها وفتياتها في مختلف المجالات حتى تكون هناك مردودات إيجابية من وراء هذا البروتوكول على أهالي منطقة كيفان.



وقال رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بجمعية كيفان التعاونية عبدالله وليد المذن إن هذا البروتوكول يأتي في إطار مبدأ التعاون بين الطرفين لخدمة المساهمين وأهالي المنطقة، وهي مسؤولية مجتمعية وأحد الأسس المهمة للوصول إلى التنمية المستدامة والارتقاء بالمنطقة مما يعود النفع على المساهمين والأهالي.



وأوضح المذن أن البروتوكول يتضمن تنظيم أنشطة، وورش عمل وندوات لرفع الوعي لدى المساهمين بالعمل التعاوني والتطوعي بهدف تأهيل كوادر تطوعية من أبناء المنطقة وتنمية مهاراتهم الحياتية، مضيفا أن لجنة الخدمات الاجتماعية بالجمعية تتطلع إلى مزيد من الاتفاقات والشراكات التي يعود نفعها على المساهمين بصفة خاصة، وأهالي كيفان بصفة عامة.