أقلعت أمس الطائرة الإغاثية الـ 40 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش بحمولة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية إلى جانب 3 سيارات إسعاف و285 خيمة للأشقاء في قطاع غزة، وذلك بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وبالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو مجلس إدارة الهيئة د.نبيل العون لـ «كونا»، قبيل الإقلاع، إنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية وسفارة الكويت في مصر إلى جانب الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لتسهيل إجراءات دخول المساعدات إلى غزة في مدة لا تتجاوز 3 أيام. وأوضح العون أن هذه الرحلة هي الـ 16 للجمعية ضمن رحلات الجسر الجوي الكويتي، كاشفا أن المساعدات المقدمة من الجمعية بلغت 380 طنا إلى جانب 13 سيارة إسعاف وما يتجاوز 1000 خيمة لإيواء النازحين.