أسامة دياب



أكد السفير الهندي لدى البلاد د.آدرش سويكا أهمية التبادل الثقافي كجسر من جسور التواصل الشعبي والاجتماعي بين الشعوب، حيث يوفر أرضية مشتركة ومساحة مميزة من التفاهم، لافتا إلى أن المنسوجات الهندية معروفة عالميا ولها شهرة واسعة، نظرا لجودتها وإبداعاتها المميزة، مشددا على سعيه الدؤوب لجلب أفضل المنتجات والإبداعات الهندية إلى الكويت.



ولفت في تصريح صحافي على هامش افتتاح معرض كشمير للمنسوجات بالتعاون بين بيت السدو و«كشمير لوم» مساء أول من أمس بحضور ديبلوماسي وشعبي لافت، إلى أن كشمير مشهورة بصناعة المنسوجات وصناعة السجاد والزعفران والعديد من المنتجات الغذائية، فضلا عن طبيعتها الساحرة والخلابة، لافتا إلى أن المنسوجات تمثل رقما مهما في حجم التبادل التجاري بين البلدين، معربا عن سعادته باهتمام الكويتيين بالثقافة الهندية بمطبخها وفنونها الإبداعية من موسيقى وسينما وغيرها.



وكشف سويكا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 13.8 مليار دولار العام الماضي، لافتا إلى سعي السفارة لاستشراف آفاق جديدة تزيد من حجم التبادل التجاري نظرا للإمكانات الهائلة المتاحة في البلدين الصديقين.



وأشار إلى أن عملية جلب العمالة الهندية بمختلف أنواعها إلى الكويت مستمرة دون اي عوائق وتسير وفق آليات محددة وحسب احتياجات السوق الكويتي، موضحا أن الجالية الهندية أغلبها مؤهلة ومدربة وتعمل في مختلف قطاعات سوق العمل.



وأشار إلى أن القسم القنصلي بالسفارة أصدر 6 آلاف تأشيرة العام الماضي، موضحا أن التأشيرة تمنح بإجراءات ميسرة وتصدر خلال يوم واحد.



بدوره، أعرب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا خالد الياسين عن سعادته بالتواجد في المعرض الذي نظمته السفارة الهندية بالتعاون مع بيت السدو، لافتا الى أن المنسوجات الهندية معروفة على مستوى العالم بالصناعة الدقيقة والرسومات الجميلة، مشيدا بالحضور الكبير الذي يدل على الشعبية والتقدير الذي تحظى به الصناعات الهندية لدى الشعب الكويتي.