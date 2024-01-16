طارق العون: «الوطنية للخدمات التعليمية» تركز على نشر التكنولوجيا بالكويت ودول الخليج

محمود الصانع: التعاون الاستراتيجي يسمح لـ «جولف سات» بتقديم خدمات شاملة وموثوقة



أعلنت الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب (NEST)، إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (NTEC)، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة جولف سات للاتصالات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «كيبكو».



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن الاتفاقية تهدف إلى توفير تجارب الواقع الافتراضي والواقع الممتد (AR/VR) للعملاء في الكويت والمنطقة والتي تشمل المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال في الكويت، والتي من شأنها أن تساعد في تعزيز التعليم والتدريب.



كما سوف تعمل الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب وشركة جولف سات من خلال اتفاقية التعاون جنبا إلى جنب لتقديم تجارب الواقع الافتراضي والواقع الممتد (AR/VR) المدعومة عبر الذكاء الاصطناعي (AI) للعملاء في المنطقة.



وتعتبر الشركة الوطنية العالمية للتعليم والتدريب شريكا حصريا في الكويت ومنطقة الخليج العربي لشركة إيون رياليتي، وتعتبر شركة إيون رياليتي شركة أميركية مقرها في إرفاين - كاليفورنيا، ومتخصصة في تقديم تجارب الواقع المعزز والواقع الافتراضي مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل من المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال.



وبموجب هذه الاتفاقية، قد قام الطرفان بتحديد فرص تعاون متنوعة للعمل معا والاستفادة من نقاط القوة الخاصة بكل منهما لتقديم حلول استثنائية للعملاء في دولة الكويت ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.



وسيجمع هذا التعاون بين خبرة الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب الواسعة والمركزة في مجال التعليم والتدريب والحضور الإقليمي لشركة جولف سات والشراكات التجارية التي تملكها مع العديد من العملاء، ما يتيح توفير خدمات عالية الجودة لتلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب طارق العون، إن الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب تركز على نشر المعرفة والتكنولوجيا في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة تلك التقنيات المتعلقة بالتعليم. وأضاف: «أحد التطلعات المهمة لدينا هو التعاون وتوحيد الجهود مع الشركاء المحليين مثل شركة جولف سات من أجل تسريع نشر التكنولوجيا».



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة جولف سات محمود الصانع: «يسعدنا أن نتعاون مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (NTEC) عن طريق شركتها التابعة الشركة الوطنية العالمية للتعليم والتدريب لتقديم تجارب الواقع الافتراضي والواقع الممتد والمدعوم بالذكاء الاصطناعي للعملاء في دول الكويت ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي».



وأضاف: «يجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين خبرة وقدرات شركة جولف سات الإقليمية مع خبرة الشركة الوطنية العالمية للتعليم والتدريب الواسعة، ما يسمح لشركة جولف سات بتقديم خدمات شاملة وموثوقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات في المنطقة».



وتلتزم كل من الشركة الوطنية العالمية للتعليم والتدريب وشركة جولف سات بتقديم تجارب استثنائية للواقع المعزز والواقع الافتراضي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتمثل اتفاقية التعاون هذه خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.



كما يهدف الطرفان من خلال الجمع بين خبراتهم ومواردهم إلى توفير توسع إقليمي سلس للعملاء في المنطقة، وتعزيز قطاع التعليم والتدريب، الأمر الذي من شأنه أن يفيد العملاء بشكل كبير بأحدث التقنيات المتاحة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.



ولمزيد من المعلومات حول الشركة الوطنية العالمية للتعليم والتدريب، يرجى التواصل معها عبر: nest.edu.kw أو[email protected]، ولمزيد من المعلومات حول شركة جولف سات للاتصالات، يرجى التواصل معها عبر: Gulfsat.com أو[email protected].