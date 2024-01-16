أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر، أن لدى مؤسسة البترول الكويتية (المبنى الإداري الرئيسي) والهيئة العامة للبيئة احتياجات وظيفية تقدر بنحو



147 وظيفة شاغرة، وتسعيان إلى تسكينها خلال الفترة المقبلة. وفي التفاصيل، قالت المصادر ان «مؤسسة البترول» لديها احتياجات وظيفية لنحو 47 وظيفة، كما أن «البترول» حددت الاحتياجات الوظيفية من حديثي التخرج للمبنى الإداري خلال السنوات الثلاث المقبلة بنحو 38 موظفا، إذ تتطلب الوظائف مؤهلات أكاديمية هندسية وإدارية متنوعة حسب نوع الوظيفة، والتي تتنوع بين التدقيق الداخلي ومحللي النظم المالية والضريبة والمحتوى المحلي والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المنتجات وضبط الجودة.



ويبلغ عدد الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة للبيئة نحو 100 درجة، وسيتم سد الاحتياجات الوظيفية عبر إصدار إعلان توظيف وفقا للإجراءات المعمول بها.