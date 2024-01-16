عاطف رمضان - طارق عرابي



أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا رقم 8 لسنة 2024 بمنع تصدير الأغنام الحية الى الخارج، وجاء في القرار:



٭ مادة أولى: يحظر تصدير او اعادة تصدير المواشي الحية، ويستثنى من هذا الحظر تحقق وزارة التجارة والصناعة من توافر المواشي الحية في السوق المحلي وملاءمة اسعارها.



٭ مادة ثانية: يحظر ذبح إناث المواشي الحية، ويشترط الحصول على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للاستثناء من هذه المادة تفيد بتحقق الشروط التالية:



1 ـ الإناث المصابة بعقم او غير صالحة للتربية.



2 ـ الإناث غير المنتجة.



3 ـ الإناث المصابة بالكسور أو أورام.



4 ـ الإناث المسنة التي يبلغ عمرها 5 سنوات في الضأن والماعز، و8 سنوات في الأبقار، و15 سنة في الإبل.



٭ مادة ثالثة: يسمح للأفراد والشركات بتصدير الاغنام الحية (الصنف) بحد اقصى 5 رؤوس في السنة.



٭ مادة رابعة: يستثنى من هذا القرار المواشي الحية المشاركة في المهرجانات او المسابقات خارج الدولة والصادر لها شهادة منشأ، على ان يرفق المصدر شهادة نفوق من الدولة المشارك فيها في حال اعادتها ناقصة.



٭ مادة خامسة: إلغاء جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.



٭ مادة سادسة: على جميع جهات الاختصاص ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.